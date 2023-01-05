В Подольске Одесской области в канун Нового года произошла смертельная авария. Водитель кареты скорой помощи наехал на двух пожилых женщин, которые пересекали улицу по пешеходному переходу.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

63-летний водитель "скорой" двигался по улице Соборной с включенными проблесковыми маячками, где как раз переходили дорогу две пенсионерки. Женщин 70-ти и 78-ми лет с травмами разной степени тяжести госпитализировали в местную больницу на той самой "скорой", которая на них наехала. Однако впоследствии старшая по возрасту женщина умерла в медучреждении.

Сведения о происшествии полицейские уже внесли в Единый реестр досудебных расследований, а автомобиль оставили на арест-площадке. Следователи назначили ряд экспертиз, после которых и будет принято решение.

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