В Подольске Одесской области в канун Нового года произошла смертельная авария. Водитель кареты скорой помощи наехал на двух пожилых женщин, которые пересекали улицу по пешеходному переходу.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.
63-летний водитель "скорой" двигался по улице Соборной с включенными проблесковыми маячками, где как раз переходили дорогу две пенсионерки. Женщин 70-ти и 78-ми лет с травмами разной степени тяжести госпитализировали в местную больницу на той самой "скорой", которая на них наехала. Однако впоследствии старшая по возрасту женщина умерла в медучреждении.
Сведения о происшествии полицейские уже внесли в Единый реестр досудебных расследований, а автомобиль оставили на арест-площадке. Следователи назначили ряд экспертиз, после которых и будет принято решение.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Вечная память": оборвалась жизнь участницы Голоса страны, выяснилась причина
"И это они еще до Украины не доехали": в россии вспыхнул лагерь мобилизованных, появились кадры
"Переобутые предатели": "Антитела" нарвались на критику после выступления в "Квартал 95"
Болезнь Кравец из "Квартал 95" начала прогресировать, актриса сделала признание: "Я не могу справиться..."
Также напомним, что после 1 января можно обменять старые лампочки на светодиодные – как и где.
Также сообщалось, как вернуть деньги из банкомата или терминала, если внезапно пропал свет: в ПриватБанке дали инструкцию.
Кроме того, Politeka.net писала, кому придется уплатить налог за использование генератора.