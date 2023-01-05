ДБР разоблачило масштабную схему поборов на таможне, где без взяток не пропускали в Украину даже генераторы.

Сотрудники ДБР разоблачили масштабную схему коррупции на Одесской таможне. По данным правоохранителей, сотрудники таможни брали взятки со всех, кто перевозил товары через границу, и даже за ввоз генераторов, которые сейчас так необходимы в Украине. Об этом сообщили на сайте ДБР.

По данным следователей, тайники со взятками были обнаружены во время обысков админздания таможенного поста. Инспекторы ДБР всего за несколько часов смены выявили более 65 тысяч гривен. Деньги ловкачи прятали под плинтусами, в компьютерной технике, обогревателях, макулатуре и даже в туалете. Во время спецоперации был задержан инспектор Одесской таможни, который требовал с импортера "плату" за беспрепятственный ввоз генераторов и электроприборов в Украину.

Таможенник брал деньги за не создание искусственных проблем при таможенном оформлении генераторов, несмотря на то, что сейчас действуют льготные условия для их растаможки. Такие "услуги" он оценивал в 50% от суммы официальных таможенных платежей. Только за короткий период следствие задокументировало факты получения должностным лицом взяток на несколько тысяч долларов. ДБР задержало инспектора "на горячем". после очередного получения денег.

"Решается вопрос об извещении ему о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрании инспектору меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к этой и другим схемам. Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, Не нужно звонить: украинцам рассказали, как узнать, начислена ли субсидия.

Как сообщала Politeka, В "Дію" вернули важную справку для тех, у кого россияне уничтожили жилье: как получить.

Также Politeka писала, что В Украине снизится размер выплат по безработице в 2023 году: названа минимальная сумма.