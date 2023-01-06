Украинские беженцы могут рассчитывать на получение одноразовой помощи в размере 150 евро. Как сообщает информационный портал VisitUkraine.today, претендовать на единовременную помощь от правительства Италии могут даже работающие украинцы.
На помощь от итальянских властей могут претендовать украинские беженцы, проживающие в Италии и заработавшие не более 20 тысяч евро за налоговый период 2021 года.
Выплату могут получить временные и постоянные работники, исследователи, аспиранты со стипендиями, сезонные работники и работники сферы развлечений, которые соответствуют предусмотренным критериям и не получали такую помощь в ноябре.
Заявку можно подать через контактный центр по номерам 803 164 – со стационарного телефона, или 06 164 164 – с мобильного.
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В перечень получателей 150 евро могут попасть:
- скоординированные и постоянные сотрудники;
- научные сотрудники;
- аспиранты со стипендиями;
- сезонные работники;
- работники с перерывами;
- работники сферы развлечений.
Для сезонных работников действуют свои ограничения. Они могут оформить заявку, только если не получали пособие в размере 150 евро в ноябре 2022 года.
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