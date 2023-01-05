Известная на всю Украину защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая прошла через российский плен и вернулась домой, часто делится в Instagram яркими публикациями из своей жизни. Так, в этот раз Катя выложила в соцсети фрагмент своего интервью и сделала неожиданное признание.

Как оказалось, Катя была героиней сюжета "Сніданку з 1+1", где очень эмоционально рассказывала о том, как в 13 лет хотела идти на войну.

"Девочка, тебе 13, ну как бы давай пока что нет. Какое там. "Нет, я пойду на войну". Нет, деточка, давай сеточки пока что", - размахивая руками рассказывает "Пташка", но с улыбкой на лице.

В подписи к публикации Полищук сделала забавное признание: "Моя эмоциональность когда-нибудь приведет меня в беду".

Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Кати:

"Сколько раз это говорила, но как запретить себе быть собой? Катя, вы настоящий и очень красивый человек! Все будет хорошо – все будет Украина!".

"Эмоции могут быть небезопасны. Но если без них, то будет не интересно".

"Всегда оставайтесь самой собой, это делает вас не просто искренней, но и авторитетной для тех, кто способен думать".

"Эмоции и их проявления – это хорошо, это жизнь!".

"Ты сама еще ребенок".

"Вы такая искренняя, восхищаюсь вами, это сочетание искренности и мужества".

"Это нормально. Мы же не роботы".

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