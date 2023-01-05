Об этом сообщается на сайте Надоджанского отдела пограничной службы Польши.
В Польшу 34-летняя гражданка Украины прилетела 31 декабря из Израиля. В аэропорту Познани она была возмущена слабой сетью Wi-Fi в зале прилета.
Женщина своим громким поведением мешала не только другим присутствующим, но и ходу пограничного контроля. Вызванный на место дополнительный патруль пограничной службы попытался успокоить ее, но она не реагировала на слова офицеров и принялась их оскорблять. В какой-то момент 34-летняя женщина напала на одного из офицеров пограничной службы. Украинку сразу же задержали и вызвали полицию.
Тест показал, что у гражданки Украины было 2,18 промилле алкоголя в крови.
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После отрезвления ей было предъявлено обвинение в нарушении личной неприкосновенности и оскорблении сотрудника пограничной службы. Нарушительница признала вину и добровольно уплатила штраф за свое поведение в размере 3 000 злотых (25 027 грн).
Напомним, подросток сбежал из Польши в Днепр к любимой, которую едва знал.
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Как Politeka писала, обычные поляки помогли украинцам гораздо больше, чем правительство Польши.