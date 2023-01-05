Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в пятницу мокрый снег или снег наиболее вероятны на западе, севере и северо-востоке Украины, где температура воздуха будет уже ниже.
"Во вторую половину дня пятницы, на Сочельник, основная масса осадков придется на восточные области, центральную часть и юго-восток. Запад, север и центр освободятся от осадков, чтобы крестникам было легче носить ужин крестным) Периодическая скорость северного ветра будет достигать 15- 22 метров в секунду. Холодный воздух всегда тяжелее теплого, поэтому будет прорываться с сильными порывами - это нормально, хотя и не комфортно", — предупреждает синоптик.
Температура воздуха 6 января разделится. Юг и юго-восток, Закарпатье и Черновицкая область еще побудут сравнительно теплыми, +3+8 градусов, в большинстве областей Украины от 3 мороза до 3 тепла. Холоднее всего будет на Сумщине и Черниговщине, днем в пределах 3-6 градусов мороза. Там, где мокрый снег, возобновится гололедица и усложнится ситуация на дорогах и тротуарах.
В Киеве 6 января погода начнет также уже ощутимо меняться - дождь, мокрый снег, появится гололедица на дорогах. Сильный ветер будет завевать преимущественно в ближайшую ночь и завтра утром. Днем и в сочельник ветер угомонится. Температура воздуха в столице в ближайшую ночь опустится до нуля, а днем поползет дальше вниз, ожидается -1-3 градусов. А уже на Сочельник может опуститься до -5-7 градусов.
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При этом сильный ветер будет ощутимо снижать температуру воздуха: если, например, будет -3, -4 градуса, то по ощущениям это будут все -6-9 градусов.
7 января, на Рождество, морозы усилятся, в ночные часы на протяжении 7-9 января вероятны -10-17 градусов, однако преимущественно на востоке, северо-востоке, в центре и на севере Украины. Юго-запад и западные области Украины меньше всего почувствуют это холодное атмосферное вторжение.
"Такое существенное изменение воздушных масс может вызвать обострение сосудистых недугов, сильные морозы - обморожение, значительное переохлаждение, особенно у наших защитников, которые, несмотря на любую погоду, выполняют свой долг", - подчеркнула Наталья Диденко.
В дальнейшем, после 10 января, морозы ослабеют, однако на северо-востоке, востоке и севере Украины умеренные морозы еще задержатся - будет нормальная зимняя термическая палитра.
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