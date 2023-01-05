Трагедия произошла на Херсонщине, в мгновение ока не стало целой семьи.

Как сообщает Politeka.net, семья проживала в Бериславе и погибла в результате попадания вражеского снаряда.

«В этом вся низость и подлость россии. Утром они говорят о «рождественском перемирии», а уже в обед убивают всю семью. Чем провинились муж, жена и их 12-летний сын? Тем, что они просто украинцы?», – прокомментировал трагедию заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Представитель ОП отметил, что люди готовились встретить Рождество вместе, но циничный удар россиян убил их в собственном доме.

«Искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль и гнев... Военные преступники будут наказаны!», - заверил Тимошенко.

Тем временем советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал призыв российского патриарха Кирилла к якобы "рождественскому перемирию".

Подоляк подчеркнул, что Русская православная церковь - это не авторитет для мирового православия. В свою очередь в России церковь "выступает в роли "военного пропагандиста".

"РПЦ призывает к геноциду украинцев, подстрекает массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации РФ. Таким образом, заявление РПЦ о "рождественском перемирии" является циничной ловушкой и элементом пропаганды", - подчеркнул советник главы ОП.

Напомним, ранее сообщалось об обстреле Херсонской области и центре города Херсона, в результате которого погиб 20-летний парень.

Также сообщалось, что на днях похоронили красавицу Оксану, убитую российской ракетой.

Кроме того, Politeka.net писала о сроках нового обострения на фронте и переломных событий.