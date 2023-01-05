На новых кадрах незаконно построенного россией моста через Керченский пролив видно, что оккупанты до сих пор не могут устранить повреждения после взрыва.

Взрыв с последующим пожаром на Крымском мосту произошел еще 8 октября, но ремонтные работы еще далеки от завершения. Свежий спутниковый снимок, датированный 3 января, опубликовал на своей странице в Twitter OSINT-аналитик Брэди Эфрик.

"Крымский мост был разрушен почти три месяца назад, и на спутниковых снимках видно, что рабочие до сих пор устраняют повреждения", — сообщил эксперт.

Користувачі мережі з усього світу в коментарях чекають на нові вибухи та жартують, що окупанти своїм ремонтом зробили тільки гірше:

The Crimean bridge was struck almost three months ago and satellite imagery shows that workers are still repairing the damage. pic.twitter.com/ubWurCvVt3 — Brady Africk (@bradyafr) January 4, 2023

"Бьюсь об заклад, его снова ударят, как только они полностью починят мост, лол";

"Похоже, они сделали еще хуже 😕";

"Будет стыдно, если произойдет еще один или два бума… просто говорю 😎";

"Время ударить снова. Сильнее";

"Я думаю, лучше подождать, пока они это исправят, а затем на следующий день приехать еще с одной «грузовой бомбой» и повторить повреждение".

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