Взрыв с последующим пожаром на Крымском мосту произошел еще 8 октября, но ремонтные работы еще далеки от завершения. Свежий спутниковый снимок, датированный 3 января, опубликовал на своей странице в Twitter OSINT-аналитик Брэди Эфрик.
"Крымский мост был разрушен почти три месяца назад, и на спутниковых снимках видно, что рабочие до сих пор устраняют повреждения", — сообщил эксперт.
Користувачі мережі з усього світу в коментарях чекають на нові вибухи та жартують, що окупанти своїм ремонтом зробили тільки гірше:
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"Бьюсь об заклад, его снова ударят, как только они полностью починят мост, лол";
"Похоже, они сделали еще хуже 😕";
"Будет стыдно, если произойдет еще один или два бума… просто говорю 😎";
"Время ударить снова. Сильнее";
"Я думаю, лучше подождать, пока они это исправят, а затем на следующий день приехать еще с одной «грузовой бомбой» и повторить повреждение".
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