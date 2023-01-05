Прикрываясь "командировкой", агент ездил в Киев и Запорожье для обнаружения объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, по которым враг совершал ракетные удары.

Служба безопасности Украины задержала во Львовской области российского агента, который наводил вражеские ракеты на стратегические объекты Украины. Предателем оказался инженер одного из государственных предприятий, расположенных на востоке страны.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения мужчину завербовала российская спецслужба для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

"Сначала, по заданию врага, предатель собирал информацию о размещении стратегических объектов в юго-восточных регионах Украины. Кроме того, он предлагал представителям страны-агрессора свою помощь в разработке новейшей радиолокационной установки на основе сведений относительно украинской РЛС", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что прикрываясь "командировкой", агент ездил в Киев и Запорожье для обнаружения объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, по которым враг совершал ракетные удары. На месте он должен был осмотреть их техническое состояние, уровень возможных повреждений и подготовить соответствующий "отчет" для ФСБ.

Следующая его "поездка" была во Львовскую область, где он пытался установить местонахождение объектов критической инфраструктуры. Полученную информацию должен был переправить врагу в виде электронных координат и фотоматериалов с привязкой к местности.

Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки с врагом и символику коммунистического тоталитарного режима. В переписке он возмущался, что россияне "сдали Херсон" и "не берут Запорожье". Он также призівал стереть Львов и Киев под ноль: "Нужно еще сильнее их крошить. Львов и Киев под ноль".

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