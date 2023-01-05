Стало известно, как изменилась ситуация в энергосистеме Украины за последние сутки.

Как сообщили в "Укрэнерго", по состоянию на 11:00 5 января потребление в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса.

Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 23:00. Превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений. В ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

Из-за неблагоприятных метеоусловий есть ряд повреждений в распределительных сетях центрального региона. Ремонтные бригады оператора систем распределения (облэнерго) возобновляют питание.

По данным Укрэнерго, вечером 4 января на востоке страны в результате обстрела россиян поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. Также в прифронтовых регионах на востоке и юге остается сложной ситуация с электроснабжением из-за значительных повреждений электросетей и высокой активности боевых действий.

За последние три месяца энергосистема Украины получила значительные повреждения в результате прицельных массированных ракетных и беспилотных атак врага. Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны. Их восстановление все еще требует значительных ресурсов и времени.

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