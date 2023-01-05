Легендарный защитник Мариуполя, прошедший от боев и плена, боится произношения от женщины, которую до сих пор любит.

Украинский военный, защитник Мариуполя Михаил Дианов рассказал, что со своей женой он расстался 12 лет назад. Виновным Дианов считает только себя, а бывшую жену прекрасной женщиной.

В интервью Алексею Суханову он признался, что был немного гулящим.

"После развода года два места себе не находил. Я и сейчас по ней скучаю, я ее очень люблю до сих пор. Я - однолюб. Но мы вместе не будем, потому что мы разные", - уверен Дианов.

Легендарный боец ​​также признался, что его любимая женщина до сих пор не встретила мужчину, с которым могла бы построить счастливую семью, но сделать предложение, восстановить отношения он боится.

«Я боюсь услышать «нет». Я не боюсь врага, не боюсь драки, а вот от нее услышать «нет» боюсь. Не спрошу – не услышу», - рассказал Дианов.

Отказ, по словам Дианова, будет для него таким же тяжелым ударом, как развод.

Как оказалось, по возвращению из плена за Диановым стали ухаживать даже те давние знакомые, которые когда-то не ответили ему взаимностью. Однако к ним защитник давно охладел и взаимности они не дождались.

Напомним, морпех, защитник "Азовстали" Михаил Дианов был прооперирован в США.

После освобождения Дианова из плена украинцы собрали на его лечение 23,4 млн. грн. Однако все расходы по лечению и реабилитации защитника Мариуполя взял на себя ФК "Шахтер". После этого Дианов решил отдать собранные ему средства на помощь своим побратимам.

Напомним, выяснилось, за сколько дней россияне хотели дойти до Львова и кого сделать президентом.

Также сообщалось, что Данилов предупредил о новом обострении на фронте и переломных событиях – нужно готовиться.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ переплюнули Пентагон – подробности еще одного успеха Украины.