Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, первым этапом плана оккупантов был захват левобережья Украины и столицы – до 7 марта. Затем захватчики собирались оккупировать остальную территорию, в том числе Львов.

«У них было два плана. Первый план у них был: до 7 марта они должны закончить полностью то, что касается левобережья, что касается Киева. Это был последний срок. И именно в этот день один гражданин России, а в прошлом гражданин Украины Янукович находился в Минске, потому что он должен был 7 марта уже находиться в других городах на территории нашей страны», - сообщил Данилов.

Данилов уточнил, что после захвата Киева россияне хотели захватить всю территорию Украины за 19 дней.

Напомним, о том, что именно Янукович рассматривался россяинами, как марионеточный президент Украины стало известно вскоре после полномасштабного вторжения. Еще в марте украинские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что есть данные о возможной подготовке Кремлем какой-либо информационной операции или акции по возвращению в Украину экс-президента Януковича или публикации в ближайшее время обращения от его имени к украинскому народу.

Тогда же стало известно, что Янукович якобы находится в Минске.

Позже глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказывал, что сам Янукович был не в восторге от идеи возвращения в Украину.

«Его на самом деле подготовили к этому. У нас была достаточно хорошая агентурная информация из его окружения, как он готовился… Кстати, он сам был не очень рад этой идее. Но такой вариант был», — говорил Буданов.

Напомним, также сообщалось, где сейчас живет беглый Янукович.

Кроме того, Politeka.net писала, что в ОП резко ответили на новое заявление Януковича.

Также сообщалось, что названы сроки нового обострения на фронте и переломный событий.