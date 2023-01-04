С нового года тернопольские дома, подключенные к линиям критической инфраструктуры, будут отключены вручную. Будут это делать, чтобы распределение отключений света было справедливым.

Такое решение приняли в Тернопольоблэнерго", сообщает Т1 . Местные энергетики получили соответствующее указание от Укрэнерго.

Причина – многочисленные жалобы других потребителей. Они возмущались, почему кто-то по несколько часов сидит без света, а у других его всегда.

Такая ситуация характерна, например, на улице Киевской. В доме №8 к такой ситуации относятся с пониманием и готовы терпеть неудобства вместе с другими тернополянами.

Т1 сообщает, что в Тернополе около 100 домов, подключенных к критической инфраструктуре. Будут выключать свет электричества ЖЭКов. Впрочем, когда это указание начнет реализовываться, пока не сообщают.

Также напомним, что после 1 января можно обменять старые лампочки на светодиодные – как и где.

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