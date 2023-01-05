Во Львовской области разоблачена группа людей, которые подозреваются в организации ввоза большого количества незадекларированного товара. Как сообщает пресс-служба БЭБ, у них нашли товары из российской федерации ориентировочной стоимостью около 40 млн грн.
Сотрудники БЭБ (Бюро экономической безопасности) обнаружили и задержали водителей фур, которые нелегально ввезли товары в Украину. В ходе обыска одного из транспортных средств изъяты сушильные машины и сушильные шкафы, импортером которых является страна-террорист россия.
По результатам неотложных обысков грузовых автомобилей с прицепами обнаружена разная бытовая техника и товары широкого потребления. Всего изъято продукции ориентировочной стоимостью около 40 млн грн. В автомобилях также обнаружены документы о происхождении товара и документы, подтверждающие декларирование товара на таможенном посту соседнего государства.
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При пересечении таможенной границы Украины декларирование товаров и уплата таможенных платежей не производилось. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения уголовного правонарушения, решается вопрос о наложении ареста на товары, принимаются меры по установлению полного круга причастных лиц.
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