Известная на всю Украину защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая прошла через российский плен и вернулась домой, часто делится в Instagram яркими публикациями из своей жизни. Так, в этот раз Катя выложила в соцсети милое фото и растрогала лирическими строками.

На новой фотографии "Пташка" сфотографировала себя в автомобиле, на ней удобный наряд и кепка на голове, а на лице нет ни грамма косметики, только ясный взгляд прямо в камеру.

В подписи к публикации Полищук написала лирические строки из песни группы "Антитіла" "Їдем":

"Ніхто не помітить нічого, дорога і я посміхаюсь, і тільки думками благаю - чекай, я за тебе тримаюсь. Дякую, що дочекалась. Я просила долю, адже очікуванням своїм ти мене врятувала".

Растроганные украинцы не прошли мимо и тут же принялись лайкать и комментировать новый пост украинкой защитницы:

"Надеюсь все собратья вернутся из плена живыми! Украина победит оккупантов".

"Сильная, красивая птичка, но глаза грустные".

"Хорошенькая, светлая".

"Красивая и сильная".

"Да сохранит Господь".

"Береги себя".

"Берегите себя. Берегите свой внутренний покой. Берегите свою хрупкость и силу".

"Береги себя. Божьего благословения тебе и защиты".

"Деточка, красавица Пташка. Ты, еще молодая, но на твою судьбу выпало много испытаний. И ты не стала жесткой. Дай Бог тебе счастливого будущего в свободной Украине бед мирным небом".

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