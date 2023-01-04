Лучанин, продавший несуществующую военную амуницию на сумму более 105 тысяч гривен, предстанет перед судом.

Об этом в среду, 4 января, сообщила пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Прокуроры Луцкой окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве о совершении 20-летним жителем Луцка мошенничества путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, молодой человек разместил в фейсбуке ложное объявление о продаже военной амуниции.

В течение сентября-октября он обманул 20 граждан (11 из которых – военнослужащие ВСУ), взимая с них оплату за несуществующий товар на банковскую карту и никакого товара, конечно, не отправляя. Таким образом он нанес потерпевшим имущественный ущерб более чем на 105 тысяч гривен.

Злоумышленник был задержан в конце октября этого года. Дальнейшую судьбу ловкача будет решать суд.

Согласно санкции ч. 3 ст. 190 УК Украины мошенничество, совершенное повторно путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

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