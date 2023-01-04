Во Львове уволили водителя маршрутки из-за хамского обращения с вдовой защитника Украины – сначала, он не хотел провозить женщину по удостоверению, а затем унизил честь ее мужа.

Об этом сообщил Офис поддержки семей военных .

Инцидент произошел 15 ноября 2022 года на маршpуте №11. Женщина хотела проехать по удостоверению, впрочем вместо того, чтобы провезти женщину, водитель начал проявлять недоверие к официальности документа.

"Что это за удостоверение? Оно подделаное, здесь срока действия нет. А… вдова? Я твоего мужчину туда не посылал!", - сказал женщине.

Вдова решила не оставлять это просто так и обратилась к адвокату из офиса поддержки семей военных. Благодаря его работе водитель маршрутки был уволен.

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