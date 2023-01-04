В россии на "мобиков" наплевать не только государству-террористу, но и их родным и близким.

Показательное видео опубликовал блогер "Свободный человек", который провел беседу с одной из таких семей.

- Вот ты и твой мужичок топите за путина. А почему он до сих пор не мобилизован и за ж*пу не умирает?, - спрашивает блогер у россиянки, муж которой находися возле нее.

- А его еще пока не призвали. У нас еще вторая мобилизация будет, - отвечает криком жена.

- Ты хочешь 4 миллиона получить? Он в черном пакете приедет.

Да, я хочу и не скрываю. Зато себе куплю машину и буду ездить и вспоминать о нем постоянно, - говорит россиянка на глазах у мужа.

"Вот-вот-вот. Это не артисты. Это не инсценировка и не постановка. В такую вот изумительную фекалию путинизм переродил русскую «жену и мать»" - прокомментировал видео журналист Александр Невзоров.

"Пьющая женщина - горе в семье";

"Рожи, не обезображенные интеллектом";

"Пропаганда не делает из людей идиотов, она на идиотов рассчитана изначально";

"Только прикол в том что он будет «пропавший без вести», как и 99% двухсотых мобиков, поэтому пусть забудет про деньги", - комментируют в сети.

Напомним, россия не планирует завершать войну - потери будут колоссальніми.

Ранее стало известно, что россияне меняют тактику обстрелов Украины.

Также сообщалось, что шаманы получили от духов ответ, когда закончится война.