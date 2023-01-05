В результате пенсионной реформы 2023 каждый пенсионер сможет получать по две выплаты: из Пенсионного фонда и накопительной системы, которую запустят в результате реформы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, пенсионная реформа состоит в том, что все трудоустроенные украинцы будут иметь свои пенсионные накопительные счета. В то же время реформа не коснется тех, кто уже получает пенсию, ведь чтобы получить вторую пенсию, необходимо самостоятельно накопить на нее.
Сделать это можно будет из трех источников:
- вклад работодателей,
- вклад государства на паритетных с работодателем началах;
- добровольные взносы граждан.
"Внедрение обязательного пенсионного накопления и реформа фондового рынка и рынка капиталов – среди ключевых приоритетов работы правительства в 2023 году", – добавил Шмыгаль.
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Отметим, ранее премьер-министр Украины заявил, что в 2023 году, несмотря на военное положение, Кабмин проведет индексацию пенсий. Следовательно, украинские пенсионеры получат повышенные выплаты. При этом в госбюджете на 2023 год не предусмотрено плановое повышение пенсий, прожиточного минимума и минимальной зарплаты.
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