Из-за отключения электроэнергии в конце 2022 года и перехода сельхозпроизводителей на генераторы стоимость продуктов питания в Украине вырастет. Об этом эфире телемарафона рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, из-за проблемы с отключением света производители просто вынуждены поднять цены на свою продукцию. "Мы подсчитали, что повышение будет колебаться на уровне около 3-5%", - сказал он.

Что касается перебоев с электроэнергией на производствах, то, по словам Высоцкого, во многих случаях они достаточно критичны.

"У нас есть несколько стратегий: одна из них – это обеспечить производства генераторами. Также министерство принимает заявки, в частности, от животноводческих ферм для включения их в перечень критической инфраструктуры. Нам очень важно обеспечить электроэнергией все производственные циклы", - сказал первый замминистра.

В то же время, чиновник сообщил, что существенного сокращения производства за эти несколько месяцев не произошло.

Отметим, ранее еще до начала обстрелов энергетической инфраструктуры, украинское правительство на 2023 год прогнозировало инфляцию в Украине на уровне 28,0%.

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