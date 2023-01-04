Из-за отключения электроэнергии в конце 2022 года и перехода сельхозпроизводителей на генераторы стоимость продуктов питания в Украине вырастет. Об этом эфире телемарафона рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
По его словам, из-за проблемы с отключением света производители просто вынуждены поднять цены на свою продукцию. "Мы подсчитали, что повышение будет колебаться на уровне около 3-5%", - сказал он.
Что касается перебоев с электроэнергией на производствах, то, по словам Высоцкого, во многих случаях они достаточно критичны.
"У нас есть несколько стратегий: одна из них – это обеспечить производства генераторами. Также министерство принимает заявки, в частности, от животноводческих ферм для включения их в перечень критической инфраструктуры. Нам очень важно обеспечить электроэнергией все производственные циклы", - сказал первый замминистра.
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В то же время, чиновник сообщил, что существенного сокращения производства за эти несколько месяцев не произошло.
Отметим, ранее еще до начала обстрелов энергетической инфраструктуры, украинское правительство на 2023 год прогнозировало инфляцию в Украине на уровне 28,0%.
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