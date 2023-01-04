Юная украинка, у которой впереди была вся жизнь стала жертвой ракетных обстрелов Хмельницкой области из оккупантов.
31 декабря она получила тяжелые ранения и скончалась в ночь на 1 января.
Погибшую похоронили в ее родном селе Гремячка, сообщает "Общественное" и местное издание "Всем" .
На прощании была свадебная ветка и каравай. Девушка планировала свадьбу на лето 2022-го, но отменили ее из-за войны.
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«Умница, талантливая во всем, организатор всех лицейских мероприятий, отзывчивая, душевная, справедливая. Она всегда приходила всем на помощь. Она всегда улыбалась. Это была красавица. Теперь Оксанка - ангел небесный", - вспоминают Оксану те, кто ее знал.
В момент удара Оксана находилась недалеко от местного рынка "Дубово" в автомобиле. В салоне также находились ее любимый и друзья.
Девушка получила тяжелые ранения, ее госпитализировали, но спасти не удалось.
В настоящее время медики борются за здоровье любимого Оксаны – 23-летний Назар находится в реанимации с травмой ноги, ее подруги Марины – стекло от авто попало в глаз девушки, а также парня Марины Дмитрия. У него осколки в спине, за ухом и в щеке.
Родные погибшей Оксаны открыли сбор средств на месть - деньги планируют передать в управление разведки на закупку дронов.
Напомним, ранее сообщалось, сколько еще дронов-камикадзе остается у россии.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты ударили ракетами по Запорожью.
Также сообщалось, что ВСУ переплюнули Пентагон – подробности еще одного успеха Украины.