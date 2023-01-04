В местных пабликах уже появились сообщения, что в оккупированном Севастополе даже дрожат окна:
«В Севастополе слышны звуки взрывов», «Район Фруктового. Грохнуло так, что окна задрожали», «Какой-то сильный хлопок в районе Солдатского».
Взрывы раздались около 5 часов в районе аэродрома Бельбек.
Оккупационные власти уже успели заявить, что утром 4 января ПВО сбили два БПЛА над морем в районе военного аэродрома.
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Однако в успехе работы российского ПВО некоторые сомневаются.
«Севастополь, доброе утро. По меньшей мере, дважды сработали системы ПВО. Никакой паники нет. Хотя это не точно», - прокомментировал «бавовну» советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«Бельбек, Севастополь... Всюду слышны взрывы. Бьют по местам большого скопления живой силы. А значит это, что еще несколько сотен мобиков не вернутся домой», «Севастополь не спит. Ему ВСУ выписывают снотворное», - комментируют новые взрывы в оккупированном Крыму пользователи соцсетей.
Напомним, ВСУ смогли превзойти Пентагон – подробности успеха.
Ранее стало известно, что россияне меняют тактику обстрелов Украины.
Также сообщалось, что шаманы получили от духов ответ, когда закончится война.