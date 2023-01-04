В Крыму – не доброе утро, жители сообщают о сильных взрывах в Севастополе.

В местных пабликах уже появились сообщения, что в оккупированном Севастополе даже дрожат окна:

«В Севастополе слышны звуки взрывов», «Район Фруктового. Грохнуло так, что окна задрожали», «Какой-то сильный хлопок в районе Солдатского».

Взрывы раздались около 5 часов в районе аэродрома Бельбек.

Оккупационные власти уже успели заявить, что утром 4 января ПВО сбили два БПЛА над морем в районе военного аэродрома.

Однако в успехе работы российского ПВО некоторые сомневаются.

«Севастополь, доброе утро. По меньшей мере, дважды сработали системы ПВО. Никакой паники нет. Хотя это не точно», - прокомментировал «бавовну» советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Бельбек, Севастополь... Всюду слышны взрывы. Бьют по местам большого скопления живой силы. А значит это, что еще несколько сотен мобиков не вернутся домой», «Севастополь не спит. Ему ВСУ выписывают снотворное», - комментируют новые взрывы в оккупированном Крыму пользователи соцсетей.

Напомним, ВСУ смогли превзойти Пентагон – подробности успеха.

Ранее стало известно, что россияне меняют тактику обстрелов Украины.

Также сообщалось, что шаманы получили от духов ответ, когда закончится война.