В условиях нестабильной мобильной связи и Интернета не всегда можно вызвать скорую помощь или связаться с врачом.

В Минреинтеграции объяснили украинцам, что делать, если нет связи, а нужна медицинская помощь.

Сначала попробуйте набрать "103" с обычного телефона. Если есть доступ к интернету, можно поддерживать связь с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram. Связаться с медиками также можно с помощью чат-бота на сайте Минздрава.

На интернет-ресурсах местных властей найдите резервные номера телефонов на случай, если линия «103» перегружена или недоступна.

На всякий случай всегда держите наготове аптечку со всеми необходимыми лекарствами. Если есть медицинские приборы, позаботьтесь о запасе батареек для них. Узнайте и сохраните информацию о правилах первой помощи.

Также уточните адреса ближайших «Пунктов несокрушимости». Там всегда есть свет, интернет, связь и аптечка.

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили, что если пациента с травмой госпитализировали, то в бесплатный пакет медицинской помощи в стационаре входят:

✅ инструментальные и лабораторные обследования;

✅ облегчение, снятие или устранение симптомов заболевания;

✅ обезболивание и медикаментозная терапия;

✅ хирургические операции, послеоперационный мониторинг пациента и последующая медикаментозная терапия;

✅ круглосуточный врачебный и медсестринский уход;

✅ медицинская реабилитация в остром периоде.

Напомним, ранее сообщалось, кто из украинцев получит больше денег уже в январе.

Ранее сообщалось, что с 1 января заработал важный закон по ежемесячным выплатам - кто из украинцев теперь имеет право на 20 тысяч гривен.

Кроме того, Politeka.net писала о важных изменениях с 1 января.