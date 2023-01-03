Православная Церковь чтит святую Анастасию, покровительницу беременных женщин. Она жила в IV веке и приняла мученическую смерть из-за гонений на христиан в Риме.

Анастасия Путоразрешительница считается покровительницей всех рожениц, а потому ей молились, чтобы попросить помощи в родах. Ей также молились о здоровье и благополучии детей, отправляясь в церковь 4 января. Кроме того, считалось, что Анастасия – покровительница невинно осужденных.

Традиции и обычаи дня

Замужние женщины и девушки на издании вышивали 4 января особые полотенца. Считалось, что они могут быть надежными оберегами и помочь легче родить ребенка, а также сохранить здоровье матери.

Таким полотенцем повивальная бабка впоследствии вытирала пот со лба рожающей женщины и произносила заговоры, которые помогали облегчать боль и страдания.

4 января крестьяне режут свиней для рождественского стола. Начинают готовить еду к празднику. Очень популярной была свиная колбаса.

Народные приметы

Погода 4 января предвещает погоду в октябре.

Если на крыше дома много сосулек, значит будет урожайный год.

Если в День Анастасии облака плывут против ветра, то в ближайшие дни будут снегопады.

Если в реке стало меньше воды, значит год будет неблагоприятным для рыболовства. Также такая примета предвещает засуху летом.

Что нельзя делать

Беременным женщинам в этот день нельзя шить.

Запрещается 4 января ходить по комнате босиком – можно навлечь беду своему родственнику.

В этот день нельзя избивать животных – у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.

На Анастасию нельзя прокалывать уши – они будут долго заживать.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января заработал важный закон относительно ежемесячных выплат – кто из украинцев теперь имеет право на 20 тысяч гривен.

Также выяснилось, сколько украинцев за границей, и хотят ли они возвращаться.

Кроме того, Politeka.net писала о важных изменениях с 1 января.