Мэр Днепра Борис Филатов предложил начать декоммунизацию еды и отказаться от салатов "Оливье" и "селедки под шубой"

Предложение об очередной дерусификации мэр Днепра разместил в своих соцсетях.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что "больше не может жрать эти оливье и шубу" и предложил "отказываться от советских привычек".

«Давайте постепенно отказываться от этих советских привычек. Это если по-честному и на самом деле «геть вид Москвы», - написал Филатов.

А вот за холодец мэр заступился: "За холодец отдам душу. Особенно если с горчицей. Его могу жрать неделю".

В комментариях подписчики поддержали мэра: "Так же ж холодець - то як наш борщ, і має охоронятися ЮНЕСКО нематеріальна культурна спадщина", " Чудова думка. Піду пожру. З гірчицею", " Радянська звичка це не олів'є з шубою, а готувати на тиждень вперед", " Мы от холодца отказались Мало ли что со светом((( Судочек не сваришь, а если больше то риск, а вообще холодец это супер", - пишут в сети.

Напомним, в Днепре работает электротранспорт: стало известно, какие маршруты запущены.

А еще Politeka сообщала, что Укрзализныця запустила эвакуационный поезд через Днепр.

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