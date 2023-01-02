На Закарпатье остановили "автомобиль-рукавичку" с 12 мужчинами.

По традиции 1 января дети ходят по дворам и засевают, за что получают деньги и иногда вкусности, передает "Голос Карпат".

На Закарпатье ходят засевать не только дети, но и ромы. Засевать могут как и молодые люди, так и взрослые мужчины.

Автомобиль с такими "засевальниками" и остановила на одной из дорог Виноградовщины.

Как оказалось внутри легкового автомобиля марки "Шкода" разметились 12 мужчин ромской национальности, некоторые из которых ехали в багажнике автомобиля.

Ранее возле Ужгорода задержали двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу.

Об этом сообщили на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Так, мужчина пытался перевести из Украины в Словакию 37-летнего клиента. Оба оказались жителями Харьковщины.

Мужчин остановили в 500 метрах от госграницы.

"Мужчина предоставил пограничнику отдела "Ужгород" неправомерную выгоду в сумме 18900 гривен за предоставление информации о размещении пограничных нарядов на границе. Эта информация ему была необходима для планирования маршрута путешествия", — говорится в Госпогранслужбе.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Если вина будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Следствие по делу продолжается.

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