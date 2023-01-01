В Николаевской области в новогоднюю ночь в карете "скорой" родилась девочка. Машина застряла по дороге в роддом.

Появиться ребенку на свет врачи помогали через мессенджер Skype, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Вечером 31 декабря у жительницы села Бужское начались роды. Роженицу повезли в больницу на "скорой", однако по дороге машина застряла.

Пока работники ГСЧС пытались "освобождать" авто, женщина родила.

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Как рассказал начальник управления здравоохранения Николаевской ОВ Максим Безносенко, медики "скорой" связалась с акушеркой женской консультации Новоодесской ЦРБ Татьяной Любенко.

Врач дистанционно помогла медицинской сестре Бужской больницы Лилии Сухорской принять роды.

В 23:30 у женщины родилась здоровая девочка весом 3,8 кг.

Маму и дочь доставили в роддом только ранним утром 1 января. Обе чувствуют себя хорошо.