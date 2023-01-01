Последние новости

20:42 Украинка "застряла" по дороге в роддом в новогоднюю ночь, на помощь бросились ГСЧС: подробности и фото

20:21 Мишина показала, как с ней общаются недовольные украинцы после хейта: "Испортить день..."

20:15 Украинская красавица вошла в топ-5 новогодних елок планеты, фото: "Писали журналисты со всего мира"

20:01 В Бурятии похвастались деревянными туалетами барину из Кремля, видео: "Сплошная разруха"

19:40 "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт чесночного хлеба с золотистой корочкой: как приготовить угощение на скорую руку

19:09 Задерживают в Минске за белорусский язык: стало известно о культурном беспределе в Беларуси

18:21 Будет тяжело: астрологи раскрыли, кому не повезет в 2023 году, китайский гороскоп

17:30 Обычные поляки помогли украинцам значительно больше, чем правительство Польши: подсчитаны цифры

17:17 Жена продюсера "Квартал 95" в блестящем платье заворожила видом: "Хочу сказать..."

16:47 "Великий провидец будущего россии" оказался обычным дворником: как пропаганда пробила дно, видео

16:38 Руководитель Госэкоинспекции Игорь Зубович поздравил детей-сирот с новогодними праздниками

16:20 "Мастер Шеф" Клопотенко показал топ интересных блюд для украинцев этой зимы: быстро и вкусно

16:00 Представился работником банка: украинка осталась без своих сбережений, подробности

15:31 Гросу в образе зайки заинтриговала украинцев: "Пусть маленький..."