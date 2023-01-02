В Виннице установили и доставили в подразделение полиции мужчину, который около 00:30 в новогоднюю ночь запускал фейерверки. Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Винницкой области, полицейские его разыскали за полчаса.
"Около 00:30 в полицию поступило сообщение о нарушении запрета на использование салютов. Как рассказал руководитель Отдела полиции №1 Винницкого районного управления полиции Юрий Голуб, лицо, причастное к правонарушению, полицейские установили с помощью свидетелей происшествия. Им оказался 45-летний виннитчанин. Мужчину доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств происшествия", - сообщили в полиции.
Отмечается, что действия правонарушителя квалифицированы по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.
Отметим, что еще одного нарушителя поймали в Киеве. В полиции сообщили, что 47-летнему киевлянину, который запускал фейерверки в новогоднюю ночь, грозит до 5 лет ограничения свободы. Мужчину доставили в отделение, а в его жилье провели обыск.
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Напомним, использование фейерверков и петард запрещено во многих регионах. Украинские правоохранители призвали граждан быть ответственными и не использовать пиротехнические изделия в период новогодних праздников. По словам, заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, в большинстве регионов Украины областные военные администрации приняли решение о запрете использования пиротехнических изделий. Такой запрет действует и в Киеве.
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