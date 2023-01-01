В Москве загорелся ресторан украинской кухни "Тарас Бульба" на Садово-Самотечной улице недалеко от станции метро "Цветной бульвар". Об этом пишут пропагандистские российские СМИ.
О пострадавших пока не сообщается. Причина возгорания тоже пока неизвестна, хотя очевидцы говорят, что пожар начался с мангала. При этом утром 1 января ресторан не работал, он должен был открыться сегодня после обеда. На месте работают оперативные службы. Жителей близлежащих домов эвакуируют из-за сильного задымления.
По данным агентства "Москва" со ссылкой на МЧС, площадь пожара поначалу составила 50 кв.м, потом выросла до 180 кв.м. А по информации источника телеканала "Звезда", в помещении, где произошел пожар, обрушились перекрытия между первым и вторым этажом. Пожару присвоен первый ранг сложности.
На первом этаже сотрудники МЧС обнаружили восемь газовых баллонов. В пабликах есть видео горящей корчмы "Тарас Бульба" в центре Москвы.
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Ранее мы сообщали, что в Москве на Красной площади попытались поджечь елку. Как пишут "Известия", Дмитрий М. подошел к дереву с канистрой с бензином и попытался поджечь его. "По нашей информации, злоумышленником оказался Дмитрий М. Осуществить задуманное ему не удалось, так как мужчину сразу заметили и задержали правоохранители", — сообщает издание. Попытку поджога также подтвердил источник агентства "Москва" в силовых структурах. Официальных комментариев пока не было. Мужчину сразу задержали. Место происшествия оцепили. Мотивы задержанного не сообщаются.
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