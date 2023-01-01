Даже в праздничную ночь российские оккупанты не оставили украинцев без новой атаки. Обстрелы украинских городов начались еще днем 31 декабря, а уже в первый час нового года они возобновились с новой силой. Однако, все попытки врага оставить страну без света не увенчались успехом.
В Укрэнерго сделали заявление после ночной атаки. Там рассказали, что ситуация в энергосистеме Украины, невзирая на новые массированные обстрелы страны-агрессора россии, остается контролируемой. Аварийные отключения не применялись.
"Прошедшие сутки были сложными для энергетиков. После 11-й массированной ракетной атаки 31 декабря, не достигнув своей глобальной цели – оставить украинцев на Новый Год без электроэнергии, враг почти сразу нанес следующий удар. В новогоднюю ночь энергосистема Украины подверглась уже 13 массированной атаке дронами. Противовоздушная оборона Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины в целом уничтожила 45 ударных БПЛА. Энергетики делают все возможное, чтобы новогодний праздник был со светом без ограничений. Дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей предоставлены благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничениям работы промышленности. Пожалуйста, не забывайте о необходимости экономить электроэнергию!", - говорится в сообщении Укрэнерго.
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