В субботу Украина и Россия провели очередной обмен пленными: Украина вернула 140 человек, Россия - 82.
Об этом сообщили глава ОП Андрей Ермак в Telegram, РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Это очередной крупный обмен, который удалось совершить – 140 человек возвращаются домой".
Среди них – раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРо из Славутича, причем родители и сыновья вместе находившиеся в плену, а также наши из Бахмутского направления.
82 бойца ВСУ, 15 из ТРо, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГНСУ.
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Также Politeka сообщала, сколько украинцев сейчас за границей и хотят ли они возвращаться.
Кроме того, Politeka.net писала, что НБУ вводит в обращение новые 500 гривен.