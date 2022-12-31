В субботу Украина и Россия провели очередной обмен пленными: Украина вернула 140 человек, Россия - 82.

Об этом сообщили глава ОП Андрей Ермак в Telegram, РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Это очередной крупный обмен, который удалось совершить – 140 человек возвращаются домой".

Среди них – раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРо из Славутича, причем родители и сыновья вместе находившиеся в плену, а также наши из Бахмутского направления.

82 бойца ВСУ, 15 из ТРо, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГНСУ.

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132 мужчины и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат".

Из плена также вернули известного собачку из "Азовстали", которого себе забрал террорист кадыров.