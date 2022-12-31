Умер бывший папа Римский Бенедикт XVI, в миру Йозеф Ратцингер - ему было 95 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Ватикана. Апостольский престол Бенедикт XVI занимал с 2005 по 2013 год и покинул пост из-за плохого состояния здоровья.

В последние годы он жил в небольшом монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.

После отречения от престола Йозефу Ратцингеру осталось звание почетного папы и папское имя Бенедикта XVI.

За последние шесть веков он стал первым папой Римским, отрекшимся от святого престола. Йозеф Ратцингер возглавлял Католическую церковь почти 8 лет.

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