Об этом сообщила пресс-служба Ватикана. Апостольский престол Бенедикт XVI занимал с 2005 по 2013 год и покинул пост из-за плохого состояния здоровья.
В последние годы он жил в небольшом монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.
После отречения от престола Йозефу Ратцингеру осталось звание почетного папы и папское имя Бенедикта XVI.
За последние шесть веков он стал первым папой Римским, отрекшимся от святого престола. Йозеф Ратцингер возглавлял Католическую церковь почти 8 лет.
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Отметим, что после полномасштабного вторжения россии в Украину началась целая череда загадочных смертей и самоубийств российских топ-менеджеров и богачей.
Так, в сентябре было найдено тело очередного топ-менеджера.
Также сообщалось о таинственной гибели председателья совета директоров нефтяной компании «Лукойл».
Кроме того, Politeka писала, что охранник путина найден у себя на кухне с простреленной головой.