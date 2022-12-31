Родственники погибших в Украине российских военных получают "компенсации", которые они заслужили.

Кто-то уже получил дрова, кто-то – пакет мандаринок и открытку.

Так, мать одного из солдат получила большую компенсацию за своего погибшего на бессмысленной войне сына, рассказывает 24 Канал со ссылкой на местные паблики.

28 декабря подарки перед праздниками получила Зимина Анна, жительница Инзенского района.

Пакет мандарин и открытку ей лично для фотоотчета передавала министерша семейной, демографической политики и социального благосостояния Ульяновской области.

Ее сын Кучин Александр Валентинович пополнил статистику потерь врага еще в марте 2022 года.

Ранее в республике Тува (РФ) родным ликвидированного мобилизованного выдали компенсацию дровами.

Так, Минсельхоз республики Тува отчитался о вручении дров семье погибшего мобилизованного Саяна Монгуша.

«Благодарим за оперативную работу специалистов Кызылского лесничества за оказанную поддержку семье погибшего в виде дровяной древесины», — говорится в сообщении.

Тува, которая является родиной министра обороны Сергея Шойгу, — один из самых малообеспеченных регионов России.

За чертой бедности там живет 34,1% населения.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы гибнут, пытаясь попасть в Румынию.

Также сообщалось, что защитник Змеиного признался, что пережил во время плена.

Кроме того, Politeka сообщала, что в Одесской области мужчина вывозил за границу военнообязанных.