В Днепре бойца отправили в дисциплинарный батальон за нападение с ножом на начальника.

Об этом стало известно из приговора Красногвардейского райсуда города по ч. 4 ст. 405 УК.

Киевлянин проходил службу во взводе по обеспечению реактивного артиллерийского дивизиона. В середине октября в месте дислокации подразделения старшего солдата остановил его руководитель. Мастер сержант установил, что боец ​​был пьян и сделал ему замечание. В дальнейшем руководитель зафиксировал это прибором тестирования на алкоголь "Алкофор 505".

Старший солдат вступил в словесную перепалку с мастер сержантом, выражая свое возмущение его действиями. В дальнейшем мужчина с самодельным ножом в руках (не холодное оружие) сделал не менее двух ударов в голову и туловище руководителя. Военнослужащий получил резаную рану затылка и колото резаную рану грудной клетки. Ранения относятся к категории легких телесных повреждений.

Боец в суде признал вину. Он подписал соглашение со следствием. Старший солдат был признан виновным по ч. 4 ст. 405 УК. Его отправят в дисциплинарный батальон, где он проведет два года.

Напомним, Резников высказался о законе, который ужесточает ответственность для военных.

Также Залужный обратился к украинцам с важным посланием.

Также Politeka сообщала, сколько украинцев сейчас за границей и хотят ли они возвращаться.