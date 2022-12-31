В Днепре бойца отправили в дисциплинарный батальон за нападение с ножом на начальника.
Об этом стало известно из приговора Красногвардейского райсуда города по ч. 4 ст. 405 УК.
Киевлянин проходил службу во взводе по обеспечению реактивного артиллерийского дивизиона. В середине октября в месте дислокации подразделения старшего солдата остановил его руководитель. Мастер сержант установил, что боец был пьян и сделал ему замечание. В дальнейшем руководитель зафиксировал это прибором тестирования на алкоголь "Алкофор 505".
Старший солдат вступил в словесную перепалку с мастер сержантом, выражая свое возмущение его действиями. В дальнейшем мужчина с самодельным ножом в руках (не холодное оружие) сделал не менее двух ударов в голову и туловище руководителя. Военнослужащий получил резаную рану затылка и колото резаную рану грудной клетки. Ранения относятся к категории легких телесных повреждений.
Боец в суде признал вину. Он подписал соглашение со следствием. Старший солдат был признан виновным по ч. 4 ст. 405 УК. Его отправят в дисциплинарный батальон, где он проведет два года.
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