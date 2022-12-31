Муж сговорился с представителями Закарпатской таможни и незаконно ввез технику известной марки.

Об этом сообщает БЭБ.

Следствие установило, что группа людей разработала план, как обогатиться на "незаконной" технике. Организатор схемы привлек к реализации своего плана подельников на территории соседней страны.

Именно они предоставили документы, необходимые, чтобы ввезти на территорию Украины товары из другого государства. В частности, речь идет о транспортных накладных, счетах, документах таможенной гарантии.

В Украине мужчина сговорился с представителями Закарпатской таможни. Благодаря этому, пересекая границу, он выбрал полосу "зеленый коридор". Это означало, что у него нет товаров, которые необходимо в письменном виде декларировать и налоговать.

таможня

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"Чиновники Гостаможслужбы в свою очередь осуществили регистрацию другого транспортного средства с другим регистрационным номером, извне похожего на транспортное средство, которым перевозился груз, и путем бездействия обеспечили непроведение контрольных мер по проверке соблюдения гражданином таможенных правил",
- говорится в сообщении.

В результате аферы на территорию Украины попали:

  • свыше 2000 мобильных;
  • более 200 ноутбуков;
  • часы;
  • наушники;
  • планшеты.

Мужчине уже сообщили о подозрении.

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