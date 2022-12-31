Именно они предоставили документы, необходимые, чтобы ввезти на территорию Украины товары из другого государства. В частности, речь идет о транспортных накладных, счетах, документах таможенной гарантии.

В Украине мужчина сговорился с представителями Закарпатской таможни. Благодаря этому, пересекая границу, он выбрал полосу "зеленый коридор". Это означало, что у него нет товаров, которые необходимо в письменном виде декларировать и налоговать.

"Чиновники Гостаможслужбы в свою очередь осуществили регистрацию другого транспортного средства с другим регистрационным номером, извне похожего на транспортное средство, которым перевозился груз, и путем бездействия обеспечили непроведение контрольных мер по проверке соблюдения гражданином таможенных правил",

- говорится в сообщении.

В результате аферы на территорию Украины попали:

свыше 2000 мобильных;

более 200 ноутбуков;

часы;

наушники;

планшеты.

Мужчине уже сообщили о подозрении.

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