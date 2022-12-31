Министр обороны Алексей Резников поддержал закон об ужесточении ответственности военнослужащих, поскольку на его принятии настаивало все руководство ВСУ и боевые командиры.

Об этом он сказал в интервью Lb.ua.

"У нас демократическое общество, и я был бы удивлен, если бы что-нибудь кого-то не поляризировало. Давайте мы назовем голубой цвет голубым, это тоже расколотое общество, у меня даже сомнения нет.

Но я вам скажу одну простую вещь. Я не знаю, о каких военных вы говорите, я читал сообщения некоторых рядовых из бывших правозащитников, и еще кого-то, у нас же вольница казацкая, она была, есть, и будет, и слава Богу, – это залог в том числе нашей победы.

Но этот законопроект был подготовлен народными депутатами не просто по просьбе, а по требованию военного командования Украины, начиная от главкома, продолжая начальником Генерального штаба, командующими ОТУ, ОСУ и командирами бригад, имеющими сегодня звания Героев Украины, которые они получили во время этой открытой части этой войны.

Это люди, которым мы доверяем, они нас с вами сегодня спасли от восторга за 10 месяцев. А теперь вопрос: если они – а мы говорим "верим в ВСУ, верим главке, начальнику Генерального штаба, другим командующим" – приходят, и говорят: "Нам необходимо для победы обеспечить уровень дисциплины, потому что, к сожалению, отсутствует принцип неотвратимости наказания в том случае за такие виды преступлений как дезертирство, самовольное покидание места прохождения службы. Они несколько месяцев умоляли, требовали это сделать", - объяснил свою позицию Резников.

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