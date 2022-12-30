С первого дня полномасштабной войны и начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину, 15 из них погибли.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
С начала полномасштабной войны правоохранители начали более 2100 уголовных производств: более 430 из них - за незаконную переправку лиц, за подделку документов - 1650, за уклонение от призыва - более 20.
Более 950 лицам объявлены подозрения в совершении этих преступлений и более 350 человек уже привлечены к уголовной ответственности.
Также было зафиксировано 410 тщетных попыток подкупа пограничников на сумму более 4,9 млн грн, отмечают в ГПСУ.
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С начала военного положения были обнаружены 12 утопленников на украинско-румынском речном участке границы. Кроме того, пограничники нашли тела трех мужчин, которые погибли в горах.
С первого дня войны в стране были объявлены военное положение и мобилизация. Это означает, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны без специального разрешения (за редкими исключениями, в числе которых отцы-одиночки, не годные к службе, а также люди, чья работа связана с пересечением границ - профессиональные водители или моряки).
Россию после объявления мобилизации только за десять дней покинули около 700 тыс. человек.
Напомним, эксперты также озвучили пять сценариев войны в Украине, как будут развиваться события на поле боя в 2023-м году.
Также сообщалось, что президент США Джо Байден ответил, почему Украина не получит все оружие сразу.