С первого дня полномасштабной войны и начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину, 15 из них погибли.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

С начала полномасштабной войны правоохранители начали более 2100 уголовных производств: более 430 из них - за незаконную переправку лиц, за подделку документов - 1650, за уклонение от призыва - более 20.

Более 950 лицам объявлены подозрения в совершении этих преступлений и более 350 человек уже привлечены к уголовной ответственности.

Также было зафиксировано 410 тщетных попыток подкупа пограничников на сумму более 4,9 млн грн, отмечают в ГПСУ.

С начала военного положения были обнаружены 12 утопленников на украинско-румынском речном участке границы. Кроме того, пограничники нашли тела трех мужчин, которые погибли в горах.

С первого дня войны в стране были объявлены военное положение и мобилизация. Это означает, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны без специального разрешения (за редкими исключениями, в числе которых отцы-одиночки, не годные к службе, а также люди, чья работа связана с пересечением границ - профессиональные водители или моряки).

Россию после объявления мобилизации только за десять дней покинули около 700 тыс. человек.

Напомним, эксперты также озвучили пять сценариев войны в Украине, как будут развиваться события на поле боя в 2023-м году.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден ответил, почему Украина не получит все оружие сразу.

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