Так, из-за перебоев со светом, возникших после очередного ракетного удара, больницы Первого медобъединения Львова с самого утра работали на генераторах, передает "Перше медичне об'єднання Львова".

Врачи, несмотря на последствия обстрелов, смогли помочь тем, кто нуждался в безотлагательном оперативном вмешательстве.

В больнице св. Пантелеймону трансплантологам удалось завершить пересадку печени от посмертного донора.

Это уже пятая операция, которую команда специалистов больницы провела самостоятельно без помощи коллег из Киева.

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В другой операционной в это время оперировали защитника, доставленного в медучреждение из Бахмута.

В больнице св. Николая спасли 15-летнюю девушку, которая из-за кровотечения потеряла пол-литра крови. Также прооперировали 4-летнего ребенка с перелом большеберцовой кости и беременную с аппендицитом.

Также врачи помогли появиться на свет младенцу.

коронавирус, больница

Специалисты больницы св. Луки спасли пациента с транзиторной ишемической атакой.

Электропитание в медучреждениях уже возобновлено и они работают в обычном режиме.