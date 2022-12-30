Так, из-за перебоев со светом, возникших после очередного ракетного удара, больницы Первого медобъединения Львова с самого утра работали на генераторах, передает "Перше медичне об'єднання Львова".
Врачи, несмотря на последствия обстрелов, смогли помочь тем, кто нуждался в безотлагательном оперативном вмешательстве.
В больнице св. Пантелеймону трансплантологам удалось завершить пересадку печени от посмертного донора.
Это уже пятая операция, которую команда специалистов больницы провела самостоятельно без помощи коллег из Киева.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Уже с сегодняшнего дня: обновлены графики отключения света, что надо знать
"Мое сердце плачет": оборвалась жизнь женщины, которая изменила мир
Полякова неожиданно наткнулась на Киркорова и Наташу Королеву: "Так, посмотрите..."
Приготовьтесь отдавать: в Украине могут ввести новый налог, для чего он нужен
В другой операционной в это время оперировали защитника, доставленного в медучреждение из Бахмута.
В больнице св. Николая спасли 15-летнюю девушку, которая из-за кровотечения потеряла пол-литра крови. Также прооперировали 4-летнего ребенка с перелом большеберцовой кости и беременную с аппендицитом.
Также врачи помогли появиться на свет младенцу.
Специалисты больницы св. Луки спасли пациента с транзиторной ишемической атакой.
Электропитание в медучреждениях уже возобновлено и они работают в обычном режиме.