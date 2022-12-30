Следом за сообщением о кончине легендарного футболиста Пеле печальные новости пришли из Векликобритании.

Там в возрасте 81 года скончалась легенда мира моды, одна из величайших дизайнеров в истории Туманного Альбиона.

Модельер умерла в Лондоне, "мирно и в кругу семьи", сообщается в заявлении ее модного дома.

29th December 2022.



Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.



The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV — Vivienne Westwood (@FollowWestwood) December 29, 2022

«Миру нужны такие люди, как Вивьен, чтобы что-то изменить к лучшему», - говорится в тексте сообщения.

Рядом с Вивьен в минуту ее ухода был также муж и творческий партнер:

«Я продолжу жить с Вивьен в моем сердце. Мы работали вместе до самого конца, я буду продолжать. Спасибо тебе, дорогая».

RIP Vivienne Westwood, the queen of fashion👑. Your creativity, fun and style lit up the fashion world. You were unique, cool and courageous and we loved you for it. 🖤 pic.twitter.com/KXTCPe6suE — 𝓒𝓱𝓪𝓻𝓵𝓸𝓽𝓽𝓮 (@charlotteukcity) December 29, 2022

О причинах смерти «матери панка» и активистки Вествуд не сообщается.

Вивьен Вествуд заслуженно называют "королевой панка". Она стала популярна в 1970-х, на волне популярности панк-рока. Ее другом и любовником был Малкольм Макларен — менеджер скандальной панк-группы Sex Pistols.

Собственный одноименный бренд Вествуд запустила в 1981 году, будучи первой, которая показала на подиуме панк-моду.

#VivienneWestwood An Icon/Artist /Activist & above all she was humble ,funny, and inspiring ! you will be missed ! 🕊️ 🙏🏾🕊️🙏🏾🕊️ #RIPVivienneWestwood pic.twitter.com/3vSJapnn61 — Stephan Pierre Mitchell (@stephan_pierre_) December 29, 2022

В 2000-х Вествуд занялась защитой экологии.

В 2006 году Вествуд получила от королевы Елизаветы II титул Дамы-командора Ордена Британской Империи.

«Она была бунтаркой, которая осмелилась в мире моды начать революцию. Ее творчество, несомненно, будет вдохновлять дизайнеров еще долгие годы», «Она оказала огромное влияние на поп-культуру и культуру моды. Спи спокойно, Вивьен», «Мне очень жаль… Мисс Вествуд, вы изменили мир», «Ужасные новости. Феноменальная личность… Большая потеря сегодня», «Мое сердце плачет», - пишут в соцсетях поклонники творчества и коллеги Вивьен, а также друзья ее семьи.

Vivienne Westwood.

Mother of Punk.

Non conformist.

Original icon.



RIP pic.twitter.com/6AJoMyy9kr — Rough Trade (@RoughTrade) December 29, 2022

Напомним, ранее стало известно о кончине легенды футбола. Долгое время он боролся с раком.

Также сообщалось о смерти легендарной певицы.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети обсуждают последнее прижизненное фото королевы Елизаветы II.