Там в возрасте 81 года скончалась легенда мира моды, одна из величайших дизайнеров в истории Туманного Альбиона.
Модельер умерла в Лондоне, "мирно и в кругу семьи", сообщается в заявлении ее модного дома.
«Миру нужны такие люди, как Вивьен, чтобы что-то изменить к лучшему», - говорится в тексте сообщения.
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Рядом с Вивьен в минуту ее ухода был также муж и творческий партнер:
«Я продолжу жить с Вивьен в моем сердце. Мы работали вместе до самого конца, я буду продолжать. Спасибо тебе, дорогая».
О причинах смерти «матери панка» и активистки Вествуд не сообщается.
Вивьен Вествуд заслуженно называют "королевой панка". Она стала популярна в 1970-х, на волне популярности панк-рока. Ее другом и любовником был Малкольм Макларен — менеджер скандальной панк-группы Sex Pistols.
Собственный одноименный бренд Вествуд запустила в 1981 году, будучи первой, которая показала на подиуме панк-моду.
В 2000-х Вествуд занялась защитой экологии.
В 2006 году Вествуд получила от королевы Елизаветы II титул Дамы-командора Ордена Британской Империи.
«Она была бунтаркой, которая осмелилась в мире моды начать революцию. Ее творчество, несомненно, будет вдохновлять дизайнеров еще долгие годы», «Она оказала огромное влияние на поп-культуру и культуру моды. Спи спокойно, Вивьен», «Мне очень жаль… Мисс Вествуд, вы изменили мир», «Ужасные новости. Феноменальная личность… Большая потеря сегодня», «Мое сердце плачет», - пишут в соцсетях поклонники творчества и коллеги Вивьен, а также друзья ее семьи.
Напомним, ранее стало известно о кончине легенды футбола. Долгое время он боролся с раком.
Также сообщалось о смерти легендарной певицы.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети обсуждают последнее прижизненное фото королевы Елизаветы II.