Правоохранители установили местонахождение Сука Андрея Викторовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения — два месяца содержания под стражей.
Как сообщают правоохранители , преступную схему по незаконному использованию товаров гуманитарной помощи для военнослужащих приостановили 23 августа.
Подозреваемый вместе с сообщниками создали несколько благотворительных фондов, в том числе общественную организацию «Полонийный культурно-просветительский альянс имени Кароля Войтылы», что позволяло им бесплатно получать и завозить из-за границы товары как гуманитарную помощь. Впрочем, вместо того, чтобы отправлять товары первой необходимости и военную амуницию для пострадавших от вооруженной агрессии или нужд ВСУ — продавали.
Во время санкционированного обыска в квартире по месту жительства сожительницы подозреваемого в Ровно следователи следственного управления по оперативному сопровождению работников УСС в Ровенской области установили местонахождение 51-летнего подозреваемого, который находился в межгосударственном розыске и скрывался от органов досудебного расследования. Злоумышленник был обнаружен во время проведения следственных действий в подсобном помещении под полками, закрытыми консервацией.
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Согласно постановлению суда подозреваемого задержали и доставили на судебное заседание, где ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 060 180 гривен.
Напомним, эксперты также озвучили пять сценариев войны в Украине, как будут развиваться события на поле боя в 2023-м году.
Также сообщалось, что президент США Джо Байден ответил, почему Украина не получит все оружие сразу.