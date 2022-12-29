Правоохранители установили местонахождение Сука Андрея Викторовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения — два месяца содержания под стражей.

Как сообщают правоохранители , преступную схему по незаконному использованию товаров гуманитарной помощи для военнослужащих приостановили 23 августа.

Подозреваемый вместе с сообщниками создали несколько благотворительных фондов, в том числе общественную организацию «Полонийный культурно-просветительский альянс имени Кароля Войтылы», что позволяло им бесплатно получать и завозить из-за границы товары как гуманитарную помощь. Впрочем, вместо того, чтобы отправлять товары первой необходимости и военную амуницию для пострадавших от вооруженной агрессии или нужд ВСУ — продавали.

Во время санкционированного обыска в квартире по месту жительства сожительницы подозреваемого в Ровно следователи следственного управления по оперативному сопровождению работников УСС в Ровенской области установили местонахождение 51-летнего подозреваемого, который находился в межгосударственном розыске и скрывался от органов досудебного расследования. Злоумышленник был обнаружен во время проведения следственных действий в подсобном помещении под полками, закрытыми консервацией.

Согласно постановлению суда подозреваемого задержали и доставили на судебное заседание, где ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 060 180 гривен.

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