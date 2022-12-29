Легендарный бразильский футболист Пеле, выигравший рекордные три чемпионата мира и получивший прозвище Король футбола, скончался на 83-м году жизни.

Об этом сообщает AP.

Пеле было госпитализировано в конце ноября на фоне респираторной инфекции. При этом с сентября прошлого года бразилец получал терапию от рака после удаления опухоли толстой кишки.

В последнее время состояние Короля футбола резко ухудшилось, химиотерапия уже не помогала, у бразильца началась сердечная и почечная недостаточность. Врачи оказывали ему только паллиативную помощь.

Пеле (Эдсон Арантис ду Насимент) выступал на профессиональном уровне за клубы "Сантос" (1956-1974) и "Нью-Йорк Космос" (1975-1977). В составе сборной Бразилии нападающий провел 92 матча и забил 77 голов. Он является единственным футболистом в истории, который во время игровой карьеры трижды становился чемпионом мира (1958, 1962, 1970).

Пеле является лучшим спортсменом XX века по версии Международного олимпийского комитета, а также лучшим футболистом прошлого века по версии ряда других организаций и СМИ.