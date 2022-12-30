Известный экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская, что главная цель россиян - это оставить украинцев в полной темноте.

Известный экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская, ранее рассказавшая, что Крым вскоре ждет сезон "бавовны", поделилась еще одним предсказанием. В интервью Славе Демину она сделала расклад касательно ситуации в Украине на ближайшее время. Она рассказала, что до нового года будет еще как минимум один крупный обстрел.



Она отметила, что главная цель россиян - это оставить украинцев в полной темноте.

Один из городов, который захватчики бомбят и будут бомбить наиболее кровожадно — это недавно освобожденный Херсон. Там Людмила предвидела огонь практически без остановки.

"По Херсону я не дам хороших новостей, потому что там и обстрелы будут. Они как-то и днем, и ночью активные будут. Не оставляют они в покое Херсон", — прокомментировала Людмила Хомутовская.

Хомутовская также раскрыла судьбу Крыма и подтвердила свои слова о "жарком" периоде в январе-феврале.

"Я думаю, что ВСУ зайдут в феврале туда. Можете мне верить, можете не верить. Вот конкретно подготовка идет в январе и феврале. Карта силы идет именно в феврале…Не вижу, что это война… Я это больше вижу как где-то то заминировано, то какие-то обстрелы, вот такая история" — отметила таролог.

Напомним, астролог Влад Росс спрогнозировал даты, когда украинская армия начнет побеждать.

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