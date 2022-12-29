Журналисты сняли историю об обычном парне из Бахмута, который одновременно потерял обоих родителей. Мать и отец Власть убила российская мина в Забахмутке — части Бахмута за рекой — которая прилетела во двор, когда они кормили скот.

Об этом говорится в репортаже Общественного и Facebook журналиста Тараса Ибрагимова .

Родители Влада погибли в Забахмутке — части Бахмута за рекой, где серая зона. Туда не ездят спасатели, полиция и скорая.

Парень обратился в ритуальную службу, чтобы она помогла ему вывезти тела его родителей и похоронить на кладбище.

- Мы в Забахмутку не поедем, - отрезает женщина. — Как мне их привезти? – растерянно спрашивает Влад. - Я не знаю.

Женщине искренне безразлично на Влада, но ее можно понять — она новенькая в ритуальной службе Бахмута, только второй день на работе, еще, как назло, утром начался обстрел. Прилеты все ближе, стекла звонят громче, со стен падают погребальные венки. Власти это не считают. У него одна проблема – похоронить родителей на кладбище, чтобы их не пришлось закапывать на огороде. Вывезти тела в ритуальную службу согласился местный таксист. Журналист спросил, как это произошло.

– Мина прилетела, – отвечает Влад, – а они как раз шли кормить соседский скот. Отца я нашел у подвала, маму на огороде. Я даже не сразу сообразил, что это она. Там практически ничего не осталось. Не обращайте внимания, что я так спокойно об этом говорю, просто еще два часа назад я с ними разговаривал, а теперь их нет.

– Записывай! — обращается к Владу старший мужчина. – Это номер Володи, таксиста. Он привезет родителей сюда.

– Как я ему позвоню? – спрашивает Влад.

— Иди в пункт несокрушимости, там есть интернет. И еще сходи в амбулаторию, возьми справку о смерти. Без нее не похороним. Власти до сих пор не могут дозвониться до Володи. Я подключаю свой телефон к вайфаю, захожу в Viber, набираю номер и ставлю на громкоговоритель. Наконец Володя берет трубку.

Встречу такстист Володя назначил на завтрак в Константиновке, оттуда начался путь в сторону Бахмута, во время которого навстречу пролетали танки, БМП и пикапы.

На часах 8:35. У переправы ждет Влад. Мы быстро его забираем и едем к ритуальщикам за черными пакетами.

— Надо выбрать гробы, чтобы мы их подготовили, пока вы будете там, — обращается к Владу молодой ритуальник, ранее работавший в бахмутском "Зеленстрое".

- Я не знаю, какие выбрать - устало говорит Влад. – Я что любоваться ими буду? Выберете.

Но выбрать нужно именно Владу, потому что гробы разные, а значит и цена у них разная. Ритуальник пытается это мягко объяснить. Влад растерянно стоит посреди десятка гробов и крестов. Следующим пунктом был дом Влада, где его ждала его бабушка.

– Этой улицей прямо, прямо, прямо и в конце направо, – подсказывает Влад. Мы на месте. У дома нас ждет пожилая женщина – бабушка Влада. - Добрый день. Царство небесное, но мы вас с собой не возьмем, – обжигает Володя. - Как же так? - плачет бабушка. — Вы хотите, чтобы и за вами мина прилетела и разорвала? Поэтому простите, но вы остаетесь здесь. – Еще сказали никаких переодеваний. Так, как есть, положат в мешки, – объясняет бабушки Влад.

Мы проходим во двор мимо забора с надписью "Люди". Володя достает черный пакет и вместе с Владом они идут на огород. Там лежат тела мамы и папы Влада. Володя с Владом собирают тело в черный пакет.

Они вместе приподнимают тело, кладут его в пакет. Раздается характерный звук застежки. Есть второй мешок в машине. Бабушка выходит следом, кладет руку на заднее боковое стекло автомобиля, и сквозь слезы говорит:

– Прощайте мои родные.