Собраны неопровержимые доказательства вины еще одного российского агента, собиравшего разведданные о подразделениях Сил обороны в Донецкой области.

Об этом, как пишет Politeka.net, рассказали в СБУ.

По данным следствия, мужчина является личным информатором российского террориста Стрелкова-Гиркина.

Именно по его поручению он пытался найти места дислокации и маршруты перемещения украинских войск в районе Славянска. Кроме того, он передавал врагу локации местных госучреждений и критической инфраструктуры.

«На бывшего «министра обороны «ДНР» он вышел через запретную соцсеть «Одноклассники» после начала полномасштабного вторжения. Там предложил Стрелкову свою «помощь» в войне против Украины», – рассказали в СБУ.

Передачу информации российский агент вел из собственного аккаунта электронной почты в виде меток на электронных картах с подробным описанием близлежащей местности.

Теперь подлец проведет за решеткой 10 лет.

Также СБУ опубликовало некоторые части переписки агента с террористом Стрелковым.

Да, террорист писал ему: «Очень благодарен, что вышли на связь. Интересует движение военной техники укров… Если есть возможность фиксировать, необходима информация о виде и количестве техники, времени и месте передвижения», - писал Гиркин, добавляя, что его также интересует месторасположение блокпостов.

Террорист отмечал, что по некоторым уже есть информация, но могут появиться новые.

В свою очередь агент торориста сообщал, что он заходит через VPN и каждый раз меняет страну: «Прикрепляю карты, как получите – жду ответа, что получили, и я удалю».

Напомним, СБУ показала, что нашла у предателей, ожидавших прихода врага.

Также сообщалось, что предательницы подсказывали оккупантам, как бомбить роддома и школы.

Кроме того, Politeka.net писала, что родной брат известного предателя Украины после суда записал видеообращение с просьбой о помощи.