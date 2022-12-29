Об этом, как пишет Politeka.net, рассказали в СБУ.
По данным следствия, мужчина является личным информатором российского террориста Стрелкова-Гиркина.
Именно по его поручению он пытался найти места дислокации и маршруты перемещения украинских войск в районе Славянска. Кроме того, он передавал врагу локации местных госучреждений и критической инфраструктуры.
«На бывшего «министра обороны «ДНР» он вышел через запретную соцсеть «Одноклассники» после начала полномасштабного вторжения. Там предложил Стрелкову свою «помощь» в войне против Украины», – рассказали в СБУ.
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Передачу информации российский агент вел из собственного аккаунта электронной почты в виде меток на электронных картах с подробным описанием близлежащей местности.
Теперь подлец проведет за решеткой 10 лет.
Также СБУ опубликовало некоторые части переписки агента с террористом Стрелковым.
Да, террорист писал ему: «Очень благодарен, что вышли на связь. Интересует движение военной техники укров… Если есть возможность фиксировать, необходима информация о виде и количестве техники, времени и месте передвижения», - писал Гиркин, добавляя, что его также интересует месторасположение блокпостов.
Террорист отмечал, что по некоторым уже есть информация, но могут появиться новые.
В свою очередь агент торориста сообщал, что он заходит через VPN и каждый раз меняет страну: «Прикрепляю карты, как получите – жду ответа, что получили, и я удалю».
Напомним, СБУ показала, что нашла у предателей, ожидавших прихода врага.
Также сообщалось, что предательницы подсказывали оккупантам, как бомбить роддома и школы.
Кроме того, Politeka.net писала, что родной брат известного предателя Украины после суда записал видеообращение с просьбой о помощи.