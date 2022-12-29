Львовские врачи спасают семью, которая серьезно пострадала во время обстрела россиянами Бахмута на Донетчине.

Под удар Инна и Павел с двухлетней дочкой Лизой попали еще 17 октября, сообщают в Первом медицинском объединении Львова.

Обстрел произошел вечером – перед эвакуацией, на которую долгое время семья не могла решиться.

"В коридоре уже стояли упакованные вещи. Когда начался обстрел, Инна с мужем Павлом и маленькой дочерью Лизой ужинали. Внезапные взрывы. Все трое падают на пол. Обломки летят в мебель, стены и людей. Уцелеть не удается никому", – рассказывают историю пострадавших в медобъединении.

Выбраться из поврежденного дома пострадавшим с тяжелыми минно-взрывными травмами помогли соседи. Семью экстренно госпитализировали в больницу в Константиновку. Там Павла прооперировали, достав из тела обломки.

В то же время его жену с маленькой дочерью в тяжелом состоянии отвезли в Днепр. В пояснице двухлетней Лизы находился обломок, повредивший спинной мозг. Также врачи диагностировали у нее перелом обеих костей правой голени, раны правого плеча, головы и спины.

Как только врачам удалось стабилизировать состояние девочки, семью перевели в Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые" Первого медобъединения Львова.

Там Лизу сразу начали готовить к операции, ведь из-за обломка в пояснице девочка не чувствует ног. По словам врачей, сложное хирургическое вмешательство прошло успешно. Параллельно с девочкой работали специалисты по реабилитации.

"Физические терапевты и эрготерапевты борются за каждое движение и шаг. На восстановление Лиге нужен минимум год", – прогнозируют врачи.

Маме девочки, Инне, тоже изрядно досталось – у нее сложный перелом левого предплечья и черепно-мозговая травма. Хирурги реабилитационного центра оперировали женщину уже дважды. Говорят – больше всего пострадала рука.

"Сначала выполнили ремонтаж аппарата наружной фиксации, затем – сняли аппарат и установили специальные пластины и винты для фиксации костей. Впереди – сложная работа по восстановлению всех двигательных функций. Это длительная реабилитация", – говорят медики.

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