29 декабря, прессслужба Черновицкого троллейбусного управления сообщила о смертельном инциденте, произошедшем на троллейбусном маршруте №3.
«В результате пока неизвестных обстоятельств транспортное средство №400 сбило женщину. К сожалению, она погибла», - говорится в сообщении.
Известно, что ДТП произошло в районе улицы Буковинской. На месте работает следственно-оперативная группа главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.
В Отделе коммуникации полиции в Черновицкой области сообщили: «Сегодня поступило сообщение о том, что в Черновцах по улице Главной водитель троллейбуса наехал на пешехода. Пожилая женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП». Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
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