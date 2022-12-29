Напомним, генерал Залужный присутствовал в зале, когда перед парламентариями выступал президент Украины Владимир Зеленский.

«ВР Украины - генерал Валерий Залужный", - подписал кадр автор снимка Андрей Нестеренко.

Снимок уставшего, но непокоренного и несломленного Валерия Залужного вызвал фурор в соцсетях. Некоторые подписчики назвали его лучшим фото 2022-го года.

«Залужный настоящий гетьман! В его глазах вся боль», «Человек, вывозящий на своих плечах все, что творится! Война и политика на одном фото!».

«Держись наш Легендарный, Храбрый и Мужественный Генерал! Мы все женщины Украины, молимся, чтобы Бог давал Вам крепкого здоровья и невероятной силы!».

«Я буквально чувствую его страдания», «Шедевральное фото».

Напомним, ранее Валерий Залужный заявил: «Я знаю, что могу победить врага».

«Нам нужно копить ресурсы. Мы сделали все расчеты — сколько нужно танков, артиллерии и так далее, и так далее. Я буду говорить об этом с председателем объединенного комитета начальников штабов Милли. Если мы не получим, что просим, будем бороться до конца. Но последствия нетрудно предугадать», - сообщил также Залужный, говоря о потребности в вооружении.

Также сообщалось, что Залужный обратился к украинцам с просьбой.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Минобороны расшифровали слова Залужного о "300 танках".