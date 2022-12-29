Напомним, генерал Залужный присутствовал в зале, когда перед парламентариями выступал президент Украины Владимир Зеленский.
«ВР Украины - генерал Валерий Залужный", - подписал кадр автор снимка Андрей Нестеренко.
Снимок уставшего, но непокоренного и несломленного Валерия Залужного вызвал фурор в соцсетях. Некоторые подписчики назвали его лучшим фото 2022-го года.
«Залужный настоящий гетьман! В его глазах вся боль», «Человек, вывозящий на своих плечах все, что творится! Война и политика на одном фото!».
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«Держись наш Легендарный, Храбрый и Мужественный Генерал! Мы все женщины Украины, молимся, чтобы Бог давал Вам крепкого здоровья и невероятной силы!».
«Я буквально чувствую его страдания», «Шедевральное фото».
Напомним, ранее Валерий Залужный заявил: «Я знаю, что могу победить врага».
«Нам нужно копить ресурсы. Мы сделали все расчеты — сколько нужно танков, артиллерии и так далее, и так далее. Я буду говорить об этом с председателем объединенного комитета начальников штабов Милли. Если мы не получим, что просим, будем бороться до конца. Но последствия нетрудно предугадать», - сообщил также Залужный, говоря о потребности в вооружении.
Также сообщалось, что Залужный обратился к украинцам с просьбой.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Минобороны расшифровали слова Залужного о "300 танках".