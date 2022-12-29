Так после сильных взрывов о перебоях со светом и водой предупредил мэр Киева Виталий Кличко.
«В Киеве могут быть перебои со светом. Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды», - сообщил мэр.
Известно, что в Киеве обломки сбитой ракеты упали на частный дом и припаркованный автомобиль.
Инцидент случился в Дарницком районе. Информация о пострадавших уточняется.
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Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.
Всех жителей просят пребывать в укрытиях, пока работают силы ПВО.
О падении обломков ракеты сообщили и в Одесской области.
Тем временем в Укрзализныце сообщают, что в результате точечного обесточивания инфраструктуры 5 поездов Укрзализныци из 77 следуют с задержкой более 30 минут.
Киевская кольцевая электричка следует по расписанию.
«Наш поезд 38 Запорожье-Киев прибыл на 20 минут позже, потому что задержался на участке Славгород-Синельниково: посреди колеи лежали обломки сбитого «Шахеда». Отмечаем, что силы ПВО ВСУ – единственные, кому официально разрешается сорить на путях Укрзализныци», - добавили в УЗ.
Ранее в ОП украинцев предупредили, что россияне подготовили к очередной атаке по Украине сотню ракет и их запуски будут производиться в несколько волн.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким 29 декабря около 8 утра заявил о запуске первых ракет оккупантами.
Позже он сообщил, что над Черным морем сбито уже 5 российских ракет.
Тем временем советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил о 120-ти ракетах над Украиной.
Также стало известно, что из-за падения обломков ракет на пути на правом берегу Киева поезда городской электрички в направлении Дарницы к Центральному вокзалу будут временно следовать в объезд.
В свою очередь мэр Львова сообщил, что 90% города осталось без света.