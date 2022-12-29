Во многих областях Украины жители сообщают о взрывах, людей просят оставаться в укрытиях.

Так после сильных взрывов о перебоях со светом и водой предупредил мэр Киева Виталий Кличко.

«В Киеве могут быть перебои со светом. Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды», - сообщил мэр.

Известно, что в Киеве обломки сбитой ракеты упали на частный дом и припаркованный автомобиль.

Инцидент случился в Дарницком районе. Информация о пострадавших уточняется.

Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.

Всех жителей просят пребывать в укрытиях, пока работают силы ПВО.

О падении обломков ракеты сообщили и в Одесской области.

Тем временем в Укрзализныце сообщают, что в результате точечного обесточивания инфраструктуры 5 поездов Укрзализныци из 77 следуют с задержкой более 30 минут.

Киевская кольцевая электричка следует по расписанию.

«Наш поезд 38 Запорожье-Киев прибыл на 20 минут позже, потому что задержался на участке Славгород-Синельниково: посреди колеи лежали обломки сбитого «Шахеда». Отмечаем, что силы ПВО ВСУ – единственные, кому официально разрешается сорить на путях Укрзализныци», - добавили в УЗ.

Ранее в ОП украинцев предупредили, что россияне подготовили к очередной атаке по Украине сотню ракет и их запуски будут производиться в несколько волн.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким 29 декабря около 8 утра заявил о запуске первых ракет оккупантами.

Позже он сообщил, что над Черным морем сбито уже 5 российских ракет.

Тем временем советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил о 120-ти ракетах над Украиной.

29.12.22. Над усією 🇺🇦 більше 120 ракет, випущених «злобным русским миром», щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних…

Чекаємо на чергові пропозиції від «миротворців» про «мирне врегулювання», «гарантії безпеки для Росії» і про небажаність провокацій… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 29, 2022

Также стало известно, что из-за падения обломков ракет на пути на правом берегу Киева поезда городской электрички в направлении Дарницы к Центральному вокзалу будут временно следовать в объезд.

В свою очередь мэр Львова сообщил, что 90% города осталось без света.