Словакия отменит популярную услугу для украинских беженцев. Как сообщает Schengenvisainfo.com, Словакия упраздняет бесплатный проезд для украинских беженцев с 1 января 2023 года.
Таким образом, эта бесплатная услуга будет недоступна для украинских беженцов, и проезд маршрутками, автобусами, трамваями, электричками и троллейбусами для наших граждан станет платным.
На сайте Единой транспортной системы Братиславского края сообщается, что украинцы оставят право пользоваться бесплатным общественным транспортом (железнодорожным и пригородным) в день получения документов SLOVAK HELP или "Временное убежище" и в течение следующих четырех дней.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Будьте вы прокляты": известно, сколько тысяч военных россия уже стянула в Беларусь
Тело было изуродовано: в Польше лишили жизни украинца, первые детали
Президент Кыргызстана вернулся из рф и призвал отказаться от русского языка в документации: "Мы должны создать условия"
Отключения света: в "Укрэнерго" раскрыли, как изменилась ситуация из-за погоды
Таким образом, сразу по прибытии в Словакию украинские беженцы смогут бесплатно передвигаться по стране, добравшись до своего пункта назначения.
В дальнейшем бесплатно передвигаться в общественном транспорте смогут учащиеся, которым еще не исполнилось 18 лет. Для этого необходимо иметь при себе подтверждение об убежище и документ о посещении школы.
Напомним, подросток сбежал из Польши в Днепр к любимой, которую едва знал.
Также Politeka сообщала, выяснилось, сколько украинцев сейчас за границей и хотят ли они возвращаться.
Как Politeka писала, что подростки бесследно пропали в Одесской области, фото и приметы.