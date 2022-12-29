Беженцы из Украины больше не смогут воспользоваться бесплатным общественным транспортом, но есть нюанс.

Словакия отменит популярную услугу для украинских беженцев. Как сообщает Schengenvisainfo.com, Словакия упраздняет бесплатный проезд для украинских беженцев с 1 января 2023 года.

Таким образом, эта бесплатная услуга будет недоступна для украинских беженцов, и проезд маршрутками, автобусами, трамваями, электричками и троллейбусами для наших граждан станет платным.

На сайте Единой транспортной системы Братиславского края сообщается, что украинцы оставят право пользоваться бесплатным общественным транспортом (железнодорожным и пригородным) в день получения документов SLOVAK HELP или "Временное убежище" и в течение следующих четырех дней.

Таким образом, сразу по прибытии в Словакию украинские беженцы смогут бесплатно передвигаться по стране, добравшись до своего пункта назначения.

В дальнейшем бесплатно передвигаться в общественном транспорте смогут учащиеся, которым еще не исполнилось 18 лет. Для этого необходимо иметь при себе подтверждение об убежище и документ о посещении школы.

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