Чтобы закрепить уверенность жителей страны-агрессора в том, что "все идет по плану" в эфир федерального телеканала пригласили "великого провидца".

Дмитрий Киселев, который считает себя сыном Вольфа Мессинга, "наванговал" России победу. Фрагмент его выступления опубликовал Telegram-канал "Ищи своих".

Так называемый "провидец" утверждал, что ему передался дар "отца", который мог заговаривать людей, видеть будущее и общаться с духами. Мужчина рассказал, как был на кладбище, подошел к могиле Мессинга и у него в душе "тут же наступило просветление и благодать".

Он уже полтора года работает дворником в местном морге, однако иногда становится "звездой" российской пропаганды и утешает жителей страны-агрессора предсказаниями о войне.

Во время одного из последних эфиров "провидец" выдал, что Ванга передала ему "пророчество" о будущем России.

"Ванга пришла ночью 15 ноября в день смерти моей матери. Она стояла передо мной в черном. В правой руке у нее был огонь, в левой – вода. Она говорила: Дима, будут войны, будет кровь, будут слезы. Но победит Россия и Россия будет на первом месте, и с ней будут считаться все страны мира. Победит Россия и добро", – заявил дворник.

Напомним, астролог Влад Росс спрогнозировал даты, когда украинская армия начнет побеждать.

Также сообщалось, сбылись пророческие слова Новодворской о жителях Донбасса.

Кроме того, Politeka.net писала, что Нострадамус оставил тревожное предсказания на 2022 год.